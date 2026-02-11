俳優の神尾楓珠さん（27）と、歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）が結婚したことを発表しました。

2人は2026年2月11日、それぞれのインスタグラムで結婚を報告する連名のメッセージを投稿しました。

【写真を見る】【 神尾楓珠 ♥ 平手友梨奈 】 結婚を発表 「自分たちらしく歩んでまいります」 インスタで連名書面を公開





メッセージには「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と記されています。









また「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と今後の決意も綴られています。









最後に「未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントを締めくくりました。









この投稿に「たくさんたくさんたっくさん幸せになってください！！」「神尾くんとお似合いすぎる 末永くお幸せに！！！」「素敵なツーショット なんかもう胸がいっぱい 末永くお幸せに」「顔似てる夫婦また誕生だ おめでとうございます」「これからの人生も楽しくお過ごしください!!お幸せに」などの祝福の声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】