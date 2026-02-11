かつて、米国に次ぐ「経済大国」として右肩上がりで成長していた日本。こうした時代は「国内の預貯金、株式、不動産を持っておけば安心」でしたが、世界情勢が変化し、予測困難ないま、その常識は通用しなくなりつつあります。FP1級技能士・永田智睦氏の著書『人生の選択肢を増やす資産スイッチ』（アスコム）より、日本人の生き方の「クセ」とその危うさに警鐘を鳴らします。

日本人の「一点集中」が美しかった時代の終焉

これまでの日本では終身雇用制度の中、1つの会社に何十年も勤め続け、一生に1度のマイホームを建てていくことが理想とされてきました。端的に言えば、一点集中が美学だったのです。

この背景には、日本人が単一民族で生きてきたこともあるでしょう。そうした「一途」な民族性によって、堅実に成果を残してきた面ももちろんあるとは思います。しかしながら、それが視野を狭め、時代の変化に対応しづらくなり、さまざまな可能性を奪っていることも事実です。

ぜひ、読者のみなさんには、一点集中は時に必要ではあるけれども諸刃の剣であること、複数の選択肢を持っていれば人生の可能性が広がるということを、念頭に置いて読み進めていただければ幸いです。

では、一点集中型とリスク分散型の人生では、どのような違いが出るのでしょうか。一例として、一点集中型のAさんとリスク分散型のBさんをモデルに、資産運用や仕事について比較してみましょう（わかりやすくするために、簡易的な事例にしています）。

集中型と分散型、人生を大きく変えたそれぞれの選択

日本円のみの運用、同じ会社に勤続数十年…「集中型」のAさん

・資産運用

株や投資信託、定期預金など日本円だけで投資を行っていたAさん。堅実に資産を増やしていましたが、昨今、1ドル約120円から一気に150円ほどまで円安が加速。

その局面では、外貨も含めた投資を行っていた人が多くの利益を手にしており、日本円だけで運用しているデメリットを痛感しました。

・仕事

新卒から入社した企業にはずっと勤めるべきと考え、周囲に転職ラッシュが起ころうとも働き続けてきたAさん。しかし在職年数が増えるほど、責任の重さやストレスは増える一方。

それなのに給与の上昇は微々たるもので、精神的な負担も大きくなり、ついにはメンタルを病んでしまいました。数十年、同じ場所で同じ仕事しかしてこなかったので、この会社を退職した後、別の企業で自分は何ができるのか見当もつきません。

退職を選択しなかったとしても、1つの企業が未来永劫存続する保証はどこにもないのです。「真面目に取り組んできたけれど、もう少し周りの状況を見たり転職も視野に入れたりすればよかった……」と後悔しています。

分散投資、資格をとって転職…「分散型」のBさん

・資産運用

日本円だけでなくドルやユーロなど外貨の金融商品、株式だけでなく不動産投資など、資産をさまざまな投資先に分けて運用していたBさん。株価や為替の変動があっても大きく資産を減らすことなく、安定的に資産を増やしています。

・仕事

新卒で入社した企業で、ある程度の経験を積んだら転職しようと考えていたBさんは、在職中から知識や資格の取得に積極的に取り組んでいました。

結果として、それらを活かせる仕事に転職し、給与もアップしました。そして、今は元の会社に「高待遇で戻ってこないか？」と声をかけられています。

リスク分散が必要な時代、「資産スイッチ」のススメ

AさんとBさん、私の立場と経験から少々極端な例を出しましたが、私はどちらが良い・悪いという話をしたいわけではありません。集中型でも、「今はこの仕事をしっかり身につけたいから」など、「集中すべき理由」があっての集中なら全く問題ないのです。

しかし、実際は「新しいことは怖い」「過不足はないから転職する必要はない」「こんなことで離職したら周りから白い目で見られる」「1つのことをするのは楽」といった思考から、集中型になっている人も多いと感じています。

これには、日本人の気質や教育システムの影響もあると私は考えています。日本には、「郷に入っては郷に従え」「世間体を気にして右に倣え」といった、みんなと同じことをやることがよしとされ、それが成功パターンと考えられていた時代がありました。

一律の教育を受け、就職したら終身雇用で定年まで働くことで、企業や日本が成長していった「高度成長期」がそれにあたります。

しかし、時代は変わりました。「みんなと同じ」が成功パターンではなくなりました。昔と比べ、国と国との境界はますます曖昧になり、グローバル化とダイバーシティ（多様性）は加速しています。

つまり、ここで例として挙げたBさんのように、より多角的な視点を持ってリスクを分散させることが必要な時代になってきたのです。おそらく、この流れは全世界的に共通したもので、止めることはできないでしょう。

そうした「海外へのリスク分散」の考え方、また資産運用の方法―それを「資産スイッチ」と名付けます。

これまで「国内だけで資産を運用する」「リスク分散はしない」といったように守りの姿勢でいたみなさん、その投資方法はもはや「時代遅れ」かもしれません。投資の新たな視点を持つきっかけとなれば幸いです。

