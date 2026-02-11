新車99万円台の軽が“別物”になる!?

日常の移動に使うクルマを選ぶとき、多くの人がまず気にするのは燃費や価格、維持のしやすさではないでしょうか。

毎日使うものだからこそ、無理なく付き合えることが何より大切です。そうした現実的な条件を満たしながら、少しだけ気分を豊かにしてくれる存在として注目したいのが、ダイハツの軽自動車「ミライース」です。

【画像】マジで別物!? これが“豪華レトロ仕様”に激変したダイハツ最新「ちいさな軽セダン」の全貌です！（30枚以上）

実用性を重視したモデルでありながら、アクセサリー次第で懐かしさや上質さも楽しめる点が、このクルマならではの魅力であり、ネット上では多くの反響が集まっています。

ミライースは2011年に初代モデルが登場しました。低燃費、低価格、そして資源の消費を抑える設計を軸に開発され、ハイブリッド車や電気自動車とは異なる方向から環境性能を高めたことにより、「第3のエコカー」と呼ばれてきました。

現行モデルは2017年5月に発表された2代目で、車体構造の見直しやエンジン効率の改善によって、日常の足として十分な走行性能と快適性を備えています。

車両本体価格（消費税込み、以下同）は99万2200円からと、軽自動車の中でも手に取りやすい価格帯が設定されています。

車種区分としては、全国軽自動車協会連合会の分類で「セダンタイプ」に位置づけられています。

後席と荷室が一体となったハッチバック形状ではあるものの、全高が低く基本設計は乗用車志向で、主に日常の移動を目的としたクルマという考え方に基づいています。

そんな堅実で実用的な性格を持つ一方で、純正アクセサリーによって印象を変えられる点も、ミライースの面白さのひとつです。

外装ではメッキ加飾のパーツが用意されています。フードガーニッシュ（メッキ）とバックドアガーニッシュ（メッキ）の2点セットは、標準取付工賃込みで4万5540円です。

さらに、ドアミラーガーニッシュ（メッキ）は標準取付工賃込みで1万670円となっています。

シンプルなボディにさりげない輝きが加わることで、全体の印象が引き締まり、どこか昭和の高級車を思わせる落ち着いた雰囲気が生まれます。

内装にもクラシカルな演出を楽しめるアイテムがそろっています。インテリアパネルパック（ファインウッド調）は、センタークラスターパネル、パワーウインドウスイッチパネル、リアドアハンドルパネルの3点で構成され、価格は5万1150円です。

木目調の意匠が加わることで、室内は軽自動車とは思えないほど温かみのある空間になります。

同じ構成でピアノブラック調のパネルも用意されており、こちらも価格は5万1150円ですので、好みに合わせて選ぶことができます。

さらに、ハーフシートカバー（レース）も純正アクセサリーとして設定されています。シートの座面と背もたれ部分を覆うレース調デザインで、どこか懐かしく上品な印象を演出してくれます。

価格は1台分で8580円と手頃で、見た目の変化だけでなくシートの汚れ防止という実用面でも役立ちます。

細かな部分では、日本語表記のエアコン操作ラベルも用意されています。「弱」「強」「冷」「暖」「くもりどめ」といった漢字中心の表示は、国産高級車「センチュリー」が大切にしてきた、誰にでも分かりやすい操作性を重視する考え方を思い起こさせます。

単なる飾りではなく、道具としての使いやすさを高める装備であり、価格は4180円です。

このようにミライースは、経済性と実用性をしっかり押さえた軽自動車でありながら、アクセサリーによって自分好みの雰囲気を楽しめる一台でもあります。

ネット上でも、「価格の割に満足感が高い」「普段使いにはちょうどいい」「メッキパーツで印象が変わる」「木目パネルが意外と落ち着く」「シートカバーで雰囲気が良くなる」「漢字表示が分かりやすい」「シンプルで扱いやすい」「コスパ重視なら十分」といった声が見られます。

日常に寄り添う実用車でありながら、少しだけ気分を上げてくれる存在として、ミライースは今も堅実な魅力を放ち続けています。