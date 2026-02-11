賞金総額30億のシグネチャー大会 松山英樹は世界1位シェフラーと同組
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 事前情報◇11日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞全8試合で構成される米ツアーのシグネチャー大会。その初戦が現地時間12日（木）からカリフォルニアで幕を開ける。賞金総額は2000万ドル（約30億円）。優勝者には360万ドル（約5億5300万円）が贈られる。
開催に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。先週の「WMフェニックスオープン」で単独2位に入った松山英樹は、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）と同組。初日は日本時間13日（金）の午前3時29分からペブルビーチでティオフする。久常涼はピアスソン・クーディ（米国）とのペアリング。松山と同じく、初日はペブルビーチをラウンドする。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はライアン・フォックス（ニュージーランド）と同組。今季2勝のクリストファー・ゴッタラップ（米国）はウィンダム・クラーク（米国）と予選を回る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
