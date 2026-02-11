タレントでアーティストとして幅広く活動する「Matt Rose」ことMattさん（31）が2026年2月6日、自身のインスタグラムを更新。上下グレーのアイテムでそろえた「全身ユニクロ」コーデを披露した。Mattさんの父親は、元プロ野球選手で、巨人などで活躍した桑田真澄さん。

「この感動パンツ20本くらい持ってます」

Mattさんは、「ユニクロ」などの展示会を訪問したことを報告。「もちろん全身ユニクロでいきました」とのことで、グレーのジャケットとグレーのパンツを合わせた上下ユニクロのコーデを披露した。

ちなみに、「この感動パンツ20本くらい持ってます」という。「プライベートではもちろん衣装としても着させて頂いてるので新作見れてとても嬉しかった」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのジャケットを羽織り、黒いトップスとグレーのパンツを着用。脚をクロスさせ、ポーズを決めている。

この投稿には、「リアルマネキン」「スタイルもビジュも良すぎ」「脚の長さが！！素晴らしい！」「マネキンよりスタイルいい〜」といったコメントが寄せられていた。