エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が１１日、１９日に発売を予定する自著「こうやって、僕は戦い続けてきた。―『理想の自分』に近づくための７７の習慣」（ＰＨＰ研究所、１７６０円税込）の発刊に際し、オンラインで取材に応じた。岩手・花巻東高の後輩にあたる大谷翔平投手にも触れているといい、「許可はもらってないです（笑）決して変なことは書いてないと思っています。彼から学ぶことはたくさんある。そういった彼を見て来て、１５歳の時から当然知ってますから。なぜ彼が世界一の選手なのかというのを自分なりに見てきて、こういった所がすごいなと尊敬することがたくさんあるので、文章にさせていただきました」と明かした。

同書では１３万字を全て自ら執筆。菊池にとっては魂の１冊だ。会見冒頭では、「一言で言うとやりきった、出し切った気持ちでいます。書きながら、昔のことを思い出しながら、こんなことがあったなというのを、３４年間、振り返りながら書かせていただいた。思いのこもった一冊になっていますね」と振り返った。

菊池は、メジャー７年目でエンゼルス加入１年目だった昨季は、メジャー自己最多となる３３試合にすべて先発で登板。オールスターにも選出された。７勝１１敗と黒星が先行したが、防御率３・９９。投球回１７８回１／３はメジャー自己最多で、１年間ローテを守り抜いた。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンに初選出。高校時代も含めて自身初の日の丸を背負う左腕は、「連覇しか目標はないと思いますから、少しでも貢献できるようにと思っています」と決意を語った。