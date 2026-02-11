フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。高校時代の恋愛事情を明かす場面があった。

この日は「女子校のリアル」をテーマに、MCの上田晋也、タレントのいとうあさこ、ゲストの友田オレ、女子校出身のフリーアナウンサーの大島由香里、元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん、漫画家、コラムニストの辛酸なめ子氏とともにトークを展開した。

上田から「恋愛事情とかはどうだったの？」と聞かれた神田は「恋愛はもう本当お盛んで」とぶっちゃけ。「通学路で会う男性に対しては必ず誰かしらが好きになるんですよ。駅員さん、近くのコンビニのアルバイトの男性、学校の先生、もうみんな誰かしらが誰かを好きになってて」と明かした。

「私は世界史の先生を1回好きになっちゃったんですよ」と告白。「好きになるとやっぱり目立ちたいので勉強するじゃないですか。で、点数がガッて上がるから、すぐバレるんです」と苦笑。「“愛花、あの先生のこと好きになったでしょ？”みたいな。“うわーバレたー！”って“ラブレター書きなよー！”みたいになって書いて、友達と一緒に渡しに行ったりとかっていうことやってました」と振り返った。

ただ、先生自体は「もらい慣れているんですよ」と神田。「“ありがとう”って言ってもらうだけです」とした。