ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施された。

【動画】爆モテ美女たち、水着姿で飛び跳ね大はしゃぎ

「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台にしたモテバトルが繰り広げられる。

MCは前作からYOU、霜降り明星せいや、谷まりあが続投するほか、timeleszの菊池風磨が新たにスタジオMCに就任。なお菊池はスケジュールの都合により記者会見欠席となった。

一足先に「ラブパワーキングダム」の最新作を楽しんだせいやは「シーズン1がめっちゃ面白かったですけど、シーズン2もおもろかったです。シーズン1の勢いそのままに…なんやったら2の方が濃度上がってます。爆笑もめっちゃしましたし、名言もいっぱい出ています」とアピールした。

この番組は、参加者たちにはもっともモテている人からもっともモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋が露わになる。前作では随所に濃厚なキスシーンも描かれたが、YOUが「2に関しては何かね…エロみが暴走してるよね。うちのまりやなんかドキドキしていたわよ」と証言すると、谷も「そうですね。マシマシでしたよね。何度目を覆ったか」と振り返っていた。

続けてせいやも「何かの要素があってエロいみたいなのはシーズン1もありましたけど、2はエロいだけの時間が長かったですね」と言及すると、YOUは「そうね。今の民放ではコンプラインアンス的には（放送するのが難しい）」と同意しつつ、「でも（出演者は）同意の上で必死に戦っていただきました」とシーズン2出演者の活躍を讃えていた。

