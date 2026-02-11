［東日本大震災１５年］

東日本大震災の被災各地に残る「震災遺構」では、家族を亡くした１０歳代の若者も被災の様子を伝える語り部として活動している。

１５年前の震災の記憶がなくても、周囲の力も借りながら当時のことを学び、教訓をつなごうと奮闘している。（広瀬航太郎）

◇祖母の思いを継ぐ

「津波はこの校舎の４階まで押し寄せました。私の祖父はその津波で亡くなったんです」。今月初め、今も被災当時の姿を残す震災遺構・気仙沼向洋高校旧校舎（宮城県気仙沼市）。地元の高校２年三浦大和さん（１７）が、津波で車などが流れ込んだ教室を前に、落ち着いた口調で来訪者たちに語りかけた。

当時２歳の大和さんに震災の記憶はほぼない。両親と避難して助かったが、イチゴ農家だった祖父・正三さん（当時６７歳）は津波に流され亡くなった。

正三さんは初孫の大和さんをかわいがり、大和さんもトラクターに乗せてもらったことを覚えている。生前の祖父の姿は聞かされてきたが、最期の様子は知らなかった。津波で街が壊滅する映像を見て恐怖を覚え、「震災のことを聞く勇気がなかった」からだ。

転機は、小学６年の震災学習で訪れた旧校舎で、語り部を務めた祖母の祝子さん（８０）の話を聞いたことだった。

夫の正三さんが流される直前まで一緒にいたこと、自身も津波にのまれながら木にしがみついて一命を取り留めたこと……。切実な語りに胸を打たれ、「僕も語り部になる」と決意した。中学進学後に旧校舎で語り部を始め、津波の恐ろしさを語り続けている。

始めるにあたり、祝子さんからは、自治会長だった正三さんが住民の避難誘導中に津波に襲われたことなどを教えてもらった。祝子さんは「頼もしい。聞く人が我がごとと捉えられるように語り継いで」と、語り部を始めた孫に期待する。

語り部を「ライフワーク」だと言う大和さん。「祖父のことだけでなく、『震災を風化させない』という祖母の思いも伝えていく」。そう心に刻んでいる。

◇「ビルがあるから」

震災の１か月前に生まれた岩手県陸前高田市の中学３年米沢多恵さん（１５）も、津波のことを語り続ける父・祐一さんの姿を見て、語り部になるべく練習を重ねている。

包装資材卸売業を営む祐一さんは１５年前、自社ビルの「米沢商会ビル」で津波に襲われ、屋上の煙突に上って九死に一生を得た。多恵さんは母と高台へ逃げて無事だったが、祐一さんの両親と弟は避難先の市民会館で津波の犠牲となった。

祐一さんはビルを遺構として残し、１万人近くに被災体験を語ってきた。地震直後は片付けに必死で、津波を知らせる防災無線が聞こえず避難が遅れたという祐一さん。「自分と同じ失敗をしないでほしいし、家族を失うつらさを誰にも経験させたくない」との一念で語り部を続けている。

その姿に、多恵さんは「大勢の人を前に堂々と話せる父はすごい」と憧れを抱いたという。今春の高校進学を機に語り部を始めようと祐一さんとビルを訪ね、練習に励んでいる。

３月で震災から１５年。津波の爪痕が徐々に消えゆく中、ビルは貴重な遺構としてあの日の記憶を伝えてくれる。「震災を覚えていなくても、ビルがあるから語ることができる」。多恵さんは震災を経験していない人と同じ目線で、備えの大切さを訴えるつもりだ。