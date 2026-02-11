歌手で女優の上白石萌歌が１１日放送のＮＨＫ「あさイチ特別編 プレミアムトーク」に出演。「今の生きがい」と姉で女優の上白石萌音ともども、どハマリしていることを告白した。

この「プレミアムトーク」は広島など一部地域で１月３０日に放送されたものの、衆院選の政見放送などにより東京などでは放送されず、この日全国放送された。

視聴者からの質問で、今、ハマっていることを問われた上白石は「最近の生きがいは、『なめこ栽培キット』っていうゲームをご存じでしょうか？」と２０１１年から発売され、ブームとなったスマートフォン用の育成ゲームアプリを挙げた。意外すぎる答えに、ＭＣの博多大吉が「結構前に流行ったやつよ？」と思わず驚いた。

上白石は「今、再ブームで私と姉（萌音）のもう今の生きがいで。今もちょっと心配なんです。放送中になめこが枯れてないかだけ、ちょっと心配で」とどハマりぶりを告白した。

大吉は「マジで１０年以上前にめっちゃめちゃはやったよ。今、栽培している農家さん、少ないよ。ご姉妹、貴重な存在だと思う。なめこさんうれしいやろうね」と笑いながら奇異の目を向けた。それでも上白石は気にとめず「そうですかね。そう健康に育ってほしいので、『あさイチ』の、この放送中になめこが枯れてないといいなと思いながら…」と話して、スタジオの笑いを誘っていた。