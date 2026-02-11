【独自】助成金啓発団体が不正受給を指南と証言「まるで受け子の気分」正社員を“非正規”と偽り1人最大80万円…国会議員の姿も

「まるで特殊詐欺の“受け子”になってしまった気分です」

助成金コンサルティング会社が運営する、民間の助成金啓発団体が、不正受給を指南していた疑いが浮上している。

疑惑の助成金セミナーに国会議員の姿

フジテレビは2月11日、この団体が、本来は受給資格のない顧客企業に対し、「書類を書き換えれば助成金を受け取れる」などと指南していたという証言を報じた。

主催する助成金セミナーには、国会議員や官僚らも出席していた。

冒頭の言葉は、団体の助言を信じて助成金を不正に申請したと明かした、ある中小企業経営者のものだ。取材を重ねる中で、この一言に、今回の問題の本質が凝縮されているように感じている。

取材のきっかけは、2025年末、記者に寄せられた漠然とした情報だった。

「国の助成金の適正活用を推進する『助成金啓発団体』が不正をしている」

この団体のホームページを見ると、2014年のサービス開始以降、助成金受給をサポートした企業は全国で延べ1万6000社以上。受給総額は173億円にのぼるという。

「本当にこんな団体が? 」半信半疑のまま取材を始めると、ある元職員にたどり着いた。

その証言は驚くべきものだった。

悪用されているというのは、厚生労働省が管轄する「キャリアアップ助成金」正社員化コース。本来は、非正規雇用の労働者を正社員に転換した事業者などに、1人あたり原則、最大80万円が支給されるものだ。

元職員は、「団体は、受給資格がない事業者に対し、受給資格を持っているように見せかける方法を指南している」と証言した。

主な手口は、雇用契約書や雇用条件通知書の書き換えだという。

採用当初から正社員だったにもかかわらず、契約書を「有期雇用（契約社員）で雇った」と書き換える。その上で、同じ社員を「正社員に転換した」とする書類を作成すれば、書面上は「契約社員→正社員」が成立したと装うことができ、助成金の審査をすり抜ける可能性があるという。

労働局から疑義が示された場合には、「最初に作成した“正社員”の雇用契約書が誤りだった」と弁解させ、企業と従業員の間でも口裏を合わせるよう指南していたという。

こうした指南の対価として、団体を運営するコンサル会社は顧客に1件12万円程度を請求。

一方、申請手続き自体は顧客が行うため、表向きの責任は中小企業側に帰する。

元職員は「自分たち団体側は罰せられない構造になっている」と証言した。

「こんなビジネスを野放しにできない」

元職員は1時間以上にわたり、このスキームを淡々と語った。

取材の終盤、なぜ証言に応じたのかを問うと、しばらく沈黙した後こう答えた。

「これ以上、不正に手を染めることはできないから」

自分たちは、顧客に不正を伝えている自覚がある。一方で、中には違法だと気づかないまま、助成金を受給している企業もあるという。「こんなビジネスを野放しにできない。贖罪です」と話した。

その後の取材で、記者は複数の団体関係者の証言に加え、内部資料や通話記録を入手した。そこには、団体職員が顧客の中小企業に対し、不正受給を後押ししていると受け取れるやり取りが複数含まれていた。

職員：

今現在、（助成金の対象とする従業員は）3人とも有期雇用ということで更新されているというご状況で、お間違いないでしょうか。

中小企業：

正確に言うと、△△さんも最初から正社員、無期の雇用契約書の取り交わしをしています。

職員：

もし無期→正規となる場合には金額が40万円受け取れる制度になりますし。

中小企業：

ただ、△△さんも最初から正社員として無期での雇用ではあったんですけれども、そうでなかったよ、有期だったよという話で今回させていただいていますので。

職員：

そこまでおっしゃっていただけるのであれば、有期から無期、正社員のパターンでの申請ももちろん可能ですのでご安心ください。

中小企業側が自ら「助成金の対象外」であると告げた後も、団体職員は「申請可能」と断言。その他にも内部資料では、様々な企業で、内容の違った同一日付の雇用契約書が確認されるなど、いずれも不正の証言を裏付けるものだった。

「詐欺の“受け子”になってしまった気分」

一方で、不正申請をしてしまった顧客側はどう考えているのか。

団体の指南を受けたという、日本各地の中小企業を訪ね歩いた。製造業、医療関係、整備業など業種はさまざまだが、語られた内容は共通していた。

「経営が厳しく、助成金は喉から手が出るほど欲しかった」「専門家が『大丈夫』と言うから信じてしまった」「不正とは思っていなかった」

その多くが、「団体の指示通りに書類を書き換えた」と説明した。中には自らの責任逃れのため、「不正と知らなかった」と弁明した経営者もいたかもしれない。

だが、ある経営者は怒りをにじませながら、こう漏らした。

「まるで特殊詐欺の“受け子”になってしまった気分です」

本人に不正の自覚はなく、言われるがまま簡単な作業をして報酬を受ける。だが結果的に不正の当事者となるのは自分。そして摘発され、罰を受けるのも自分だけ――。

そんな構図を重ねた言葉だった。

団体主催のセミナーに国会議員も参加

取材を進めると、団体主催のセミナーに、国会議員が出席していたことも発覚した。

出席していたのは自民党の鬼木誠・衆院議員。当時、キャリアアップ助成金を所管する厚生労働省に影響力を持つ、党厚労部会長を務めていて、2月8日の衆院選では福岡2区から出馬し当選している。

セミナーは、衆議院議員会館で実施され、鬼木議員の秘書が、団体と官僚との橋渡しもしていたという。団体の幹部が鬼木議員の政治資金パーティー券を購入していた事実も確認された。

鬼木議員は取材に対し、「秘書と付き合いがあり、例年、会の冒頭で挨拶している」と説明。不正疑惑については「知らない」とした上で、「事実であれば関係を絶つ」と話した。

団体側「不正受給を前提とした助言してない」

こうした事実について、団体を運営する助成金コンサル会社に質問状を送ったところ、数日後、文書で回答があった。

「虚偽の申請や不正受給を前提とした指示・助言を行うことはなく、そのような行為を容認または推奨する方針も存在していない」「（団体は）営利を目的とした活動は行っていない」と不正への関与を否定。助成金申請の際の書類提出の責任は、あくまで事業者自身にあるとした。

政治家との関係についても、「直接的または継続的な関係を有する事実や金銭の支払いの事実は一切ない」という内容だった。

中小企業の前に垂れる「蜘蛛の糸」

物価高や人件費の上昇などを背景に、国内企業の約99.7％を占める中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増している。助成金が事業継続を左右する重要な支えになっている企業も少なくない。

今回の取材で見えてきたのは、助成金が多くの中小企業にとって、“蜘蛛の糸”のような存在になっている現実だ。経営不振に追い込まれた企業ほど、その糸が救いなのか罠なのかを見極める余裕はない。そこにつけ込み、制度を熟知した「専門家」を名乗る者らが糸を垂らす。

だが、糸が切られたときに落ちるのは中小企業だけだ。

問題の本質は、助成金制度そのものではなく、それを食い物にするビジネスの構造にあるのではないだろうか。公的制度への信頼を静かに蝕むこの“蜘蛛の糸”を、私たちは見過ごしてはならない。