今年の年間訪台客数 延べ900万人の達成に自信＝陳観光署長／台湾
（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は10日の記者会見で、今年の年間訪台外国人旅行者数について、延べ900万人の達成は「問題ない」とし、延べ930万人または940万人に達するとの見方を示した。
昨年の年間訪台客数は延べ857万4547人で、前年比9％増加した。今年1月の訪台客数は延べ約72万2000人となり、国・地域別では韓国、日本、香港・マカオからの順で多かった。
陳署長は、訪台客数は安定して成長しているとし、今年1月の伸び率は昨年同期比11〜12％だったと説明。2月は国外で大型連休が少なく、台湾の気候も涼しいため、同水準で推移するだろうとの見通しを示した。
また過去の傾向として特定の市場に依存していたが、近年は多元的な誘致策により、欧米や東南アジアからの訪台客が増えるなど、顕著な改善が見られると語った。
その上で、訪台客の構造が変化していることを踏まえ、テクノロジーを活用した多言語翻訳の推進などを時間をかけて対応する必要があると述べた。
（余暁涵、黄巧雯／編集：齊藤啓介）
昨年の年間訪台客数は延べ857万4547人で、前年比9％増加した。今年1月の訪台客数は延べ約72万2000人となり、国・地域別では韓国、日本、香港・マカオからの順で多かった。
また過去の傾向として特定の市場に依存していたが、近年は多元的な誘致策により、欧米や東南アジアからの訪台客が増えるなど、顕著な改善が見られると語った。
その上で、訪台客の構造が変化していることを踏まえ、テクノロジーを活用した多言語翻訳の推進などを時間をかけて対応する必要があると述べた。
（余暁涵、黄巧雯／編集：齊藤啓介）