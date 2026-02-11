「試合を変えた」「MOMだ」日本期待の22歳が流れを変える！０−３→４−３の歴史的“大逆転勝利”に貢献で絶賛相次ぐ！ブラジル人同僚も感嘆「一緒にプレーできてとても嬉しい」
松木玖生が所属するサウサンプトンは、現地２月10日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で、レスターとアウェーで対戦。４−３で大逆転勝利を飾った。
29分までに３点を奪われたサウサンプトンは、しかし松木を投入した後半から流れが一気に変わり、61分、82分、87分に立て続けにネットを揺らし、同点に追いつく。さらに後半アディショナルタイム６分にチェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを決め、３点差をひっくり返したのだ。
驚きの白星に貢献した松木は試合後、自身のSNSを更新。英語で次のように綴った。
「なんて夜だ。なんて最高の気分だ。素晴らしいチーム。素晴らしいサポートをありがとう！これからもこの調子で続けていこう」
すると、同僚のブラジル人アタッカー、レオ・シエンザから、日本語で「君はとても上手だよ、一緒にプレーできてとても嬉しいよ」とのコメントがあったほか、次のような声が寄せられた。
「君は影のヒーローだ。なんて選手だ」
「ゲームチェンジャーだ！」
「君はファンタスティックだ」
「マン・オブ・ザ・マッチだ」
「試合を変えた」
「素晴らしい男だ」
徐々に出場時間を増やしている日本期待の22歳に惜しみない賛辞が贈られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドで話題となった松木の衝撃ミドル弾
