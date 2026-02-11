CLASS SEVEN、2ndシングル「心にキスをした」発売決定！神奈川・大阪でのリリースイベントの開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7人組男性グループCLASS SEVENが、4月6日に2ndシングル「心にキスをした」をリリースすることを発表した。

■ジャケット画像や収録内容、特典なども一挙公開に

「心にキスをした」のリリースは、2月10日にCLASS SEVEN Official YouTubeチャンネルで実施されたYouTube生配信にて発表。同日20時より、TOBE OFFICIAL STOREにて早速予約受付が開始された。

2ndシングル「心にキスをした」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。そんな本作の発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容・リリースイベント情報も一挙公開された。

初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには「心にキスをした」MVの他、初回生産限定盤Aには「心にキスをした (Official Music Video) Behind The Scenes」が、初回生産限定盤Bには「心にキスをした CD Jacket / Booklet Behind The Scenes」がそれぞれ収録される。

また、「心にキスをした」の3形態まとめ買い特典としてフィルム風クリアブックマーカー（2枚セット）が付属となり、さらに3月22日21時59分までに初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bのいずれかを予約すると、全員にイベント参加券が付属することも発表された。神奈川・大阪の2会場で開催されるリリースイベントへの参加に必要なものとなっているので、こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

SINGLE「心にキスをした」

■イベント情報

CLASS SEVEN 2ndシングル「心にキスをした」リリースイベント

04/11（土）神奈川・新都市ホール

04/12（日）神奈川・新都市ホール

04/25（土）大阪・オーバルホール

■関連リンク

CLASS SEVEN OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/classseven

■【画像】「心にキスをした」ジャケット画像 他

「心にキスをした」初回生産限定盤A

「心にキスをした」初回生産限定盤B

「心にキスをした」通常盤

「心にキスをした」3形態まとめ買い特典 フィルム風クリアブックマーカー 2枚セット