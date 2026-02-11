11日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、BLUTEON FASHION WEEKの

受注販売グッズをオンラインショップ限定で販売することをクラブ公式サイトで発表した。

「BLUTEON FASHION WEEK」は選手の私服風コーデビジュアルをメインにし、オフザコートでの選手の様々な表情を届けるイベントで、2月14日（土）、15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われる第14節広島サンダーズ戦は“SWEET”と、3月7日（土）、8日（日）に同じくおおきにアリーナ舞洲で行われる第16節東レアローズ静岡戦は“COOL”と題しての実施を予定している。

今回は、ＫＩＴＴＥ大阪で先行受付していた「BIGアクリルスタンド」がオンラインショップ限定受注販売として登場する。なお、SWEETバージョンは2月18日（水）12:00から3月9日（月）23:59まで、COOLバージョンは3月18日（水）12:00から4月6日（月）23:59までが受注販売期間となっている。

また、「BLUTEON FASHION WEEK PHOTO BOOK」も併せて発売される。このフォトブックは「BLUTEON FASHION WEEK -SWEET＆COOL-」をテーマにしたもので、コート上とは違った選手の表情や雰囲気、フォトブックでしか見られない撮影シーンなどが詰まった一冊となっている。こちらの受注受付期間は、BIGアクリルスタンドのSWEETバージョンと同じく、2月18日（水）12:00から3月9日（月）23:59までとしている。

この機会にぜひ、ここでしか手に入らない貴重なグッズを購入してみてはいかがだろうか。