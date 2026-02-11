コールドスリープ中のPerfume、“ファンサ”公開にネット「涙が出てました」「愛がある」
2025年の大みそかをもってコールドスリープ（活動休止）に入ったPerfumeが10日、公式のYouTubeチャンネルで動画を更新。コールドスリープ以来、1ヶ月ぶりの動画に反響が寄せられた。
【動画】「涙が出てました」動画を公開した“コールドスリープ中”Perfume
「今年のバレンタインは、3分46秒。」と題し、代表曲「チョコレイト・ディスコ」のパフォーマンスをつなげた動画をアップ。概要欄に「限定公開 Movie」と記載されている。
また「Perfume Fashion Project『Perfume Closet』では バレンタイン企画"Chocolate Disco" を開催中」であることを案内した。
この動画に「観ながら気づいたら涙が出てました」「コールドスリープ中も、“ファンサービス”をありがとうございます」「コールドスリープしてても公式が動くの愛がある」といった反響が寄せられた。
