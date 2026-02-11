ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のショートトラックの競技が10日にスタートしたなか、日本スケート連盟は公式インスタグラムに選手村内部での1本の動画を投稿。“寝起きドッキリ”風の映像で選手の素顔を発信していた。

選手村の部屋の扉を開けたのは、10日に行われた女子500メートル予選3組で2位となり、準々決勝に進出した20歳の金井莉佳（日大）。カメラに「いいですか」と言って部屋に入ると、「やばい、靴下とかあるんですけど」と自らのベッドを片付け始める。部屋の左奥、もう1台のベッドで布団に入っていたのは、23歳の長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）だ。

長森は金井の後ろから部屋に入ってきたカメラに気づくと「え、どういう感じ、これ」と質問。「めっちゃ寝起き」とカメラ目線でピースをしながらも、「え、これ連盟のやつですか？」と確認して大慌て。「やばい、やばい最悪。めっちゃ汚い」と、笑顔を見せながらもベッド上で焦った姿を見せていた。まるで選手の“素”が分かる映像。フィギュアスケート2018年平昌五輪代表の宮原知子さんも「いいね」で反応していた。



（THE ANSWER編集部）