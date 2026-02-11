プロボクシング元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者の伊藤雅雪氏（３５）が代表を務めるＴＲＥＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧプロモーションの第１１回、第１２回興行の記者発表が１１日、都内で行われ、３月１２日、東京・後楽園ホールで行われる第１１回興行のメインイベントでは元日本、東洋太平洋ミドル級（７２・５キロ以下）王者で現日本同級１位の竹迫司登（たけさこ・かずと、３４）＝ワールドスポーツ＝が同級３位・酒井幹生（３２）＝角海老宝石＝と空位の日本同級王座決定戦１０回戦を戦う。

戦績は竹迫が１８勝（１５ＫＯ）３敗１分け、酒井が６勝５敗１分け。

日本同級王座への挑戦は２０１８年３月以来となる竹迫。同王座は４度防衛し、返上しているが「日本タイトル挑戦は８年ぶり。もう一度、ではなく、初めて（試合を）やるという高揚感を持って戦いたい。自分の将来性や今の立ち位置を証明する試合をしたい」と意欲を示した。対戦相手の酒井とは何度もスパーリングで手合わせしているそうで「ボクシング的には器用でタフ（という印象）。キャリアもあるし、お互いに手の内を知っているから、そこは警戒して臨みたい」と慎重に話した。

一方の酒井は「お互いに嫌なところ、いいところ、苦手としているところは知っている。グダグダせず、いい内容で終われば。いい先輩で、激励を何度ももらったので、それを形にして返そうかなと思った」と闘志。竹迫は「スパーで倒したことがないので、試合で倒していこうかな」と意欲を示した。