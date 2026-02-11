◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン

ラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、ＤＰコースで追い切られた。単走で馬なりだったが、シャープな身のこなしが印象的だ。発熱でホープフルＳを回避。影響が心配されたが、動きは実にいい。友道調教師は「年末から放牧先で乗り出している。１か月半たって成長を感じる」と笑みを浮かべた。

５日に菅原明騎手が美浦から駆けつけ、びっしりと負荷をかけた。ＣＷコースで７ハロン９６秒１―１１秒１をマークしていることからも、直前は軽めの追い切りで十分と言える。

新馬戦の勝ち方、時計が優秀だったことから、ホープフルＳに出走していても、好勝負を期待された逸材。「うちの３歳のなかでは一番動いているし、古馬にもひけを取らない。おっとりしているところは、マカヒキに似ていると思う」と１６年の日本ダービー馬の名前を出すほど、指揮官の期待は高い。くしくも、今回はホープフルＳの勝ち馬も参戦する。ここで能力を証明して、クラシックに名乗りを上げる。