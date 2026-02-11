演歌歌手の三山ひろし（45）が、11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。祖母への思いを語った。

三山が10歳の頃に両親が離婚。弟との2人兄弟を、母が女手一つで育てた。現在祖父はすでに他界してしまったが、幼い頃から歌手志望だった三山の背中を、祖母が押してくれた。

高校生の頃に一度、歌手になる夢をあきらめそうに。その時祖母は「もったいない、せっかくいいものを持ってるんだから」と三山を詩吟教室に誘った。自分が詩吟を習うことで「また歌がやりたいって言うんじゃないか」との思いからだったという。

しかし三山は「最近、テレビに出てる“三山ひろし”と僕が一致しない」と吐露。「僕が歌手になったっていうことも、ちょっともう忘れちゃってる」と打ち明け、高知の実家に帰ると、祖母は「アンタ歌手になったかね？」「あれがアンタかい、そんなことないやろ」と話すそう。

大阪・新歌舞伎座で13日に開幕する「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演公演」（28日まで）では、「お芝居を2つ、歌謡ショーも2つ」という「一世一代のチャレンジ」を披露するが、祖母は歩けないため飛行機での移動も厳しく、「見てもらいたいですけど、難しいでしょうね」とうなだれた。

司会の黒柳徹子が「残念だわね」と思いを寄せると、三山は「でも頑張って見てもらいます」と今後のテレビ出演を意気込みながら、「でも僕って分かってないですから、大丈夫かなって思いますけどね」と笑っていた。