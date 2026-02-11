フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。大学進学後に指摘されたことに不満をもらす場面があった。

この日は「女子校のリアル」をテーマに、MCの上田晋也、タレントのいとうあさこ、ゲストの友田オレ、女子校出身のフリーアナウンサーの大島由香里、元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん、漫画家、コラムニストの辛酸なめ子氏とともにトークを展開した。

女子校ならではのこととして、辛酸氏が「大人になってから、体がかゆい時に人前でかくのは良くないって人にアドバイスされて」ともらすと、神田は「鼻をかむ姿とかも、普通にみんなの前で“チーン！”ってかんでた、昔は。それが大学に行って男子の前で“チーン！”ってかんでると、“え、ちょっと神田さん、やめなよ、下品だから”って言われたんですよ。いまだに“はぁ？”って思いますもん」と不満を吐露した。

これに、いとうも「鼻かむのは別にねぇ」と賛同。神田は「そんなのも全部“下品”って扱われちゃう」と首をひねった。