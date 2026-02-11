室井佑月、久々SNS投稿で「彼の特性を理解し、一緒にやってくつもり」 体調不良からの回復も報告
タレントで作家の室井佑月（55）が11日、自身のXを久々に更新。近況をつづった。
【画像】室井佑月の夫・米山隆一氏
投稿で「お久しぶりです」と書き出し「昨年末から、Xの更新を止めていました。心配してくれた人、ありがとね。返事できなくて、ごめんなさい」と気づかった。
続けて自身について「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）今は回復し、元気！（顔も丸顔に戻りました！）」と報告した。
また「能力が高く、強い特性を持つ人と生活を共にする中で、関係の中で生じやすい役割や負荷があることを、ようやく整理して捉えられるようになりました」と心境を吐露。「彼の特性を理解し、一緒にやってくつもり。今はいろいろ大変な時期だと思うし。それにさ、療養期間にいろいろ学んだんよ。私は言葉にするのが仕事だから、それがいつか同じような立場にいる人や、立ち止まっている人の応援や参考になることがあればいいな、と思ってる」とつづった。
さらに「励ましのメッセージは、ベッドの中で何度もくり返し読んだ。私なんかを待っててくれる人もいるんだと頑張れた。ありがとう！ ほんとうに！」と感謝も伝えた。
