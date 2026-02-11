お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が、10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。「挙手＆発言する勇気が出ない」という視聴者からの悩みに答えた。

実は緊張するタイプだというゆりやんは、緊張をしないための対策を聞かれると「こんな所で緊張…、こんな所でっていうか、どんなに大舞台だとしても『宇宙ってめっちゃ広い』。広い宇宙の、いくつ星があるか分かりませんけど、めっちゃ星がある中の1コの地球で、そん中の地球の1コの国の、1コの場所、たった1人の人間が『ふっふっ（緊張している）』とかやってるのって、イルカとかしたらどうでもいいことなんや」と答えた。

するとEXIT兼近大樹（34）が「俺もそれで星…、遠い星から見た地球ってもうないわけじゃないですか。終わってるっていうか、寿命を終えてるじゃないですか。それ考えて前に出れる時ありますよ。どうせ終わってるから、失敗したことでも、失敗してなくても、どうでもいいみたいな時ありますよ」と語った。

そして、兼近は悩みを相談した視聴者に「宇宙を想像してください」と伝えた。