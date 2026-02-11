川崎希、ハリーポッターのカフェを満喫「食べるのもったいないくらい可愛い」

タレントの川崎希が10日に自身のアメブロを更新。『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』内のレストランを訪れたことを報告した。

この日、川崎は「ハリーポッターショップでお買い物終わり」と切り出し「杖とかの名前刻印するのが約30分かかるから目の前にあるレストランで食べながら待つことに」と、施設内の「FROG CAFE」を訪れたことを明かした。

店内について「ホグワーツの食事の雰囲気感あってかわいい」と述べ、ショーケースに並んだカラフルなケーキの写真を公開。「見るだけでテンションあがるよ 食べるのもったいないくらい可愛い」と心躍る様子でコメントした。

自身は「王道のハグリッドがハリーポッターにプレゼントしたハッピーバースデーHARRYのケーキにしてみたよ」と報告。ドリンクについては「本当はグリフィンドール推しだけど、マンゴー味がどうしても食べたくて味でチョイス」したといい、長女は「グリフィンドール推しを貫いてグリフィンドールの赤いドリンク飲んでたよん」と、それぞれ楽しんだ様子をつづった。

また、食事メニューも「どれもとっても美味しくてカフェだけでも来たいくらい」と絶賛。次女には離乳食を食べさせたといい「スタジオツアーもベビーカー使えるみたいだから赤ちゃん連れでも過ごしやすいの助かるな〜」とコメントし、ブログを締めくくった。