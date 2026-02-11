◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセン

同舞台の赤松賞を勝っているヒズマスターピース（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）は、Ｗコースで３頭併せを実施。離れた最後方から直線は最内に進路を取ると、馬なりのまま素早く加速。中ダーリングハースト（３歳未勝利）に併入、外アグアフレスカ（３歳未勝利）に２馬身先着を果たした。独特の前が深く沈み込むフォームはスピード感にあふれ、タイムも６ハロン８２秒１―１１秒４と上々。国枝調教師も「後ろからいかせていい動きだったと思う」と納得の好仕上がりだ。

前走の阪神ＪＦはハイペースの逃げを打ち失速して１５着。「厳しいレースになったね。ハナだと前回みたいになるから、２、３番手でリラックスして自分のリズムで走らせたい。ゲートをゆっくり出してもいいかもしれない」とトレーナーは策を練る。アーモンドアイ、アパパネと２頭の３冠牝馬を送り出した国枝調教師は今年の３月３日で定年。牝馬の名門がこんしんの仕上げでタイトルを積み上げる。