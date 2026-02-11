◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン

ベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、北村友一騎手が乗ってＣＷコースで単走で追い切り、６ハロン８５秒１―１２秒０を馬なりでマークした。リズムを重視した追い切りで、人馬の息は合っていた。北村友騎手は「輸送を踏まえたら、ちょうど良かったと思います。テンションが上がっている感じもないですね」とうなずいた。

前走のエリカ賞では、スローペースのなかを上がり３ハロン３２秒８で追い込んで２着。折り合いに課題はあるが、能力はさすがのものがある。「自分から前にとりつくことができる馬ではなく、リズム良く、力んで一本調子にならないようにした競馬でした」と振り返った。将来性を見込んでいるからこそ、調教も実戦も丁寧に乗ってきた。

母は自身が手綱を執り、２０年の有馬記念など、コンビでＧ１を３勝したクロノジェネシス（ルメール騎手とのコンビでもＧ１・１勝）。「もちろん、血統的にも思い入れは強いです」と鞍上は力を込めた。Ｇ１馬もいるこの相手で、どんな走りを見せてくれるのか楽しみだ。