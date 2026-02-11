◆紅白戦 紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）

巨人・石川達也投手（２７）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。紅組の２番手でマウンドに上がり、１回無安打無失点の内容だった。

大城とバッテリーを組み、まずは先頭の育成・平山を２球で中飛のスタート。続くドラフト６位ルーキー・藤井は３球三振。「浦学のジャッジ」の異名を持つ大型ルーキーを直球２球で追い込み、最後は宝刀チェンジアップを鋭く沈めてバットの空を切らせた。１番の育成・宇都宮には四球を与えたが、その後浦田の打席で捕手・大城が二盗を阻止した。

ＤｅＮＡから移籍１年目の昨季は開幕ローテーション入りしてプロ初勝利を含む５勝（先発１勝・救援４勝）。チーム事情もあり５月から中継ぎに回ったが、献身的な働きで自己最多４１登板、防御率２・１４をマークした。今年もキャンプ初日からブルペン入りするなど気合十分。本職のリリーフだけでなく先発起用の可能性もあり「去年、先発で全然投げられなかった。（必要なのは）投げる体力」と語っていた通り、第２クール以降も連日投げ込んでスタミナアップに取り組んでいる。