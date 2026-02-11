【実録】20代からNISAを「月2万円×5年」継続！ 元本215万円なのに、資産は「約430万円」に増加！“少額・知識なし”でも始めてよかった？ 筆者の経験をもとに解説

NISAは特別な知識がなくても始められるが、自分に合う方法を探しておこう

NISAを始める前に、ある程度お金についての知識が必要ではないかと考える人は多いのではないでしょうか。実は、NISAは特別な知識がなくても始めることができます。ただし、自分に合う金融機関はどこなのか、手数料はいくらかかるのかなどは知っておくことをおすすめします。

実際、当時の筆者はほとんどお金についての知識がないままNISAをスタートさせました。NISAを開始したのは、何となく良いと聞いたから、銀行の人に勧められたからという理由です。

そのため、分からないまま大手の銀行でNISAを開始しましたが、後になって購入したい銘柄を扱っていないことが発覚、さらに、クレジットカードなど支払い方法によってはポイントが貯まっていたことを知り、慌ててネットの証券会社に移行しました。

NISA口座の金融機関の変更は可能ではありますが、手続きが必要となり手間がかかります。金融機関により扱っている銘柄や手数料が異なるので、口座を開設する前に自分に合う金融機関を探しておくことをお勧めします。



実際NISAでいくら増えたの？

筆者は5年前につみたてNISAを開始し、現在は新NISAとして運用を続けています。基本的には月2万円ほど入金しており、お金に余裕がある時はまとめて入金したり、余裕がない時は入金を減らしたりと調整しながらで、5年の元本は約215万円になりました。

配当金があった場合は自動的に再投資するようにしているので、複利効果が生まれて現在の筆者のNISA資産は約430万円となっています。

利益確定をしているわけではないので、これから資産がどう動くかは分かりませんが、倍くらいの金額になっているのは本当に驚きです。NISAを始めてからの5年の間に、子どもが生まれるなどライフスタイルの変化もあったので、これ以外の方法で400万円を貯めるのは不可能だったでしょう。



金融や社会に関心を持つようになった

筆者がNISAを始めて良かったと感じているのは、資産が増えたからだけではありません。投資をすることで金融や社会に関心を持つようになったことも、NISAを始めるメリットだと感じています。

長期投資が前提と考えてNISAを始めましたが、やっぱり日々の上がり下がりは気になり、数日おきに資産を確認していました。運用がうまくいっていないと、どうしてだろう？ と考えるきっかけになり社会や金融に今まで以上に興味を持つようになったのです。

NISAを始めていなければ、ニュースを見て深く考えたり、社会や金融についての情報を知ろうとしたりはしなかったと思うので、その面でもNISAを始めて良かったと考えています。



少額の投資でも意味はある？

筆者は、知識ゼロだった20代の頃に勢いでNISAを始めました。

自分に合わない金融機関を選んでしまって後から変更をしたり、クレジットカードなど支払い方によってはポイントが貯まることを知らずに引き落としにしていたり、手数料を気にせずに銘柄を選んでしまい、損をしていたりなど、後悔ポイントはありますが、個人的にはNISAを始めて良かったと感じています。

もちろん、NISAは投資ですので、確実にお金が増えるわけではありません。筆者も現在は大きくプラスとなっていますが、この先どうなるかは不明です。しかし、長期で投資を続けていれば、お金が増える見込みは十分あると考えています。

NISAを始めたことで社会や金融に今までより興味を持つようになり、知識も増えたので、少額でもNISAを始める意味があるのではないでしょうか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー