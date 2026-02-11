１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１６．７３ポイント（０．４３％）高の２７２９９．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．３０ポイント（０．４１％）高の９２８１．０５ポイントと３日続伸した。売買代金は１１８６億６７０万香港ドルに縮小している（１０日前場は１３８８億２３００万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中央銀行の中国人民銀行は１０日、過剰生産と消費低迷が経済を圧迫しているとして、内需拡大に向けた金融支援を強化すると発表した。人民銀はこのところ、リバースレポ取引を通じ厚めの資金を市中供給している。ただ、上値は重い。米金融政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっている。米国では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向性を決めるうえで重要視している１月の米雇用統計が１１日、同月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が１３日に発表される予定だ。

一方、寄り付き直後に公表された１月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．２％で着地。上昇率は市場予想（プラス０．４％）と前月実績（プラス０．８％）を下回った。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス１．４％。前月実績（マイナス１．９％）と市場予想（マイナス１．５％）より小幅な下げにとどまっている。相場に対する影響は限定的だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が５．９％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．７％高、中国自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．９％高と上げが目立った。

セクター別では、電気自動車（ＥＶ）関連が高い。小米やＢＹＤのほか、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．２％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．８％ずつ上昇した。

産金セクターも急伸。紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が９．２％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．２％高、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が６．２％高、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が５．４％高で引けた。

レアメタル関連も物色される。タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が１２．８％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が６．３％高、高純度金属酸化物の稀美資源ＨＤ（９９３６／ＨＫ）が６．１％高、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．４％高で前場取引を終えた。それぞれ、航空宇宙・軍需装備品としての需要が多く、安定的な拡大が期待されている。

半面、半導体セクターは安い。中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．６％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が３．２％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。ＳＭＩＣの１０〜１２月期決算は６１％増益と堅調だったものの、一部投資家の高い期待にはとどかず、２０２６年１２月期の投資額を過去最高だった前期（２５年１２月期）と同水準に設定したことも不安視されている。

中国の保険セクターもさえない。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．８％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．５％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が１．９％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が１．５％安と値を下げた。

本土マーケットも３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２２％高の４１３７．５５ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。インフラ建設、不動産、医薬、公益、海運、自動車、証券なども買われている。半面、ハイテクは安い。食品飲料、銀行・保険も売られている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）