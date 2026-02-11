◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目(11日、宮崎)

巨人の1軍キャンプで臨時コーチをつとめている松井秀喜さんが、ファンに向けてメッセージを送りました。

この日は紅白戦を実施。スタンドには心待ちにした多くのファンが集まります。松井臨時コーチはそんなファンに向けて「今日はたくさんのお客さまに来ていただきありがとうございます。今年一軍で活躍するであろう選手たちがこれから練習試合をしますので、ぜひ楽しんでいってください」と挨拶。続けて「私は今から30年前、高校生からジャイアンツに入り、この宮崎でプロ野球人生をスタートしました。今でも大好きな場所であります。今年1年間、宮崎から、また全国からジャイアンツ選手たちを、そしてジャイアンツの優勝を願って応援してください」と語りました。

挨拶の中では宮崎でのキャンプに訪れた理由についても言及。「私が今年なぜ宮崎に来たか。それは2年前、宮崎に来たときにジャイアンツが優勝したから。縁起を担いで今年も来ました」と笑顔を見せます。続けて「必ず今年優勝してくれると私も信じています」とコメントすると、スタンドのファンからも大きな拍手が起こりました。