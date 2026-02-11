昨年12月8日に腎炎のため緊急手術を受けた作家でタレントの室井佑月（55）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨年末からの療養を経て体調が回復したと報告した。

昨年末からXの更新を止めていた室井は、この日、約2カ月ぶりの投稿で「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）今は回復し、元気！（顔も丸顔に戻りました！）」と現在の体調を報告。

「能力が高く、強い特性を持つ人と生活を共にする中で、関係の中で生じやすい役割や負荷があることを、ようやく整理して捉えられるようになりました」と夫で8日の衆院選で落選した米山隆一氏との関係についても言及。「彼の特性を理解し、一緒にやってくつもり。今はいろいろ大変な時期だと思うし」とつづった。

最後には「励ましのメッセージは、ベッドの中で何度もくり返し読んだ。私なんかを待っててくれる人もいるんだと頑張れた。ありがとう！」と感謝で結んだ。

室井は昨年12月6日、血尿と背中と腹の激痛に襲われ病院を受診。「尿管結石」と診断されたと投稿。しかし一転、8日には、尿管結石ではないことが分かり緊急手術（のちに病名は「左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症」と明かしている）。同日、米山氏は「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と自身のXに投稿。

これを受け、室井は11日に米山氏の同投稿を引用し「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と三行半を突き付けていた。

室井は99年に作家の高橋源一郎氏と結婚、00年に長男を出産するも01年に離婚。米山氏とは20年5月に結婚した。