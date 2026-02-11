フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。男性マネジャーの行動でモヤっとすることを明かした。

この日は「女子校のリアル」をテーマに、MCの上田晋也、タレントのいとうあさこ、ゲストの友田オレ、女子校出身のフリーアナウンサーの大島由香里、元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん、漫画家、コラムニストの辛酸なめ子氏とともにトークを展開した。

上田が「女子校育ちだからこその悩みや困ることは？」と聞かれると、「いっぱいありますよね」と神田。「海外ロケとか行くじゃないですか。スーツケースありますよね。で、あれが重いんですよ。で、今、マネジャーが男の子で、“持ちましょうか？”って言われるんですけど、一瞬“は？ 私がこれ持てないとでも思ってるわけ？”って思っちゃうんです」ともらした。

上田が「素直に思いやりだと受け止めろよ」とツッコむと、神田は「受け止められないんですよね。“なんか自分でやれるのに、そういうふうに言われると、何？なめてんの？”って」。

これも大島も「リュックを下ろすって行為が、自分が凄く負けてる感（がある）」ともらすと、神田も「そう、負けてる感じがします」と賛同。

上田が「男は男で、女性が重たい荷物を持って、こっちは何も持ってないっていうの、あの男冷たいなって思われるのも嫌なのよ」と主張すると、神田は「こっちも、荷物持ってもらってるヤワな女だなって思われるのも嫌なんですよ」と譲らなかった。