柔道家・井上康生氏の妻でモデル、タレントの東原亜希が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、キャンピングカーを購入した驚き理由を明かした。

この日は１２年から１４年までテレ朝系で放送された「キラ☆キラＧｉｒｌｙ ｍａｍａ」でＭＣ共演していた紗栄子、住谷杏奈と３人で子育てトーク。子どもの習い事の話題から、学習塾での宿題の方法に。ＹｏｕＴｕｂｅスタッフが、東原について「ルーティーンが独特。車の中で（宿題を）やらせる」というと、住谷が「キャンピングカーを買ったもんね、宿題のために」と東原が子の宿題のためにキャンピングカーを購入したことを明かした。

東原は、走行中は宿題はせず「止まっている時に。習い事の近くのコインパーキングでやらせる。帰ったら寝るだけにしたいから」と説明。紗栄子が「家に帰ってからじゃなく？」と聞くと東原は「遅くなるから。帰るのが」と言い、住谷も「時短だよね」と同調した。

東原は「私の中で一番譲れないのが睡眠時間。９時には絶対に寝かせたいし、背も伸ばしたいし」というと、紗栄子は「そんなこと考えて子育てしてたの？背を伸ばしたいって？」とビックリ。東原は「背を伸ばしたかった」と繰り返した。

住谷も「本当に睡眠だよね。うちも遅くまで起きてるから目指したい身長に届かなかった」としみじみ。紗栄子も東原も住谷の子は十分に大きいと言ったが、住谷は、長男は「１８０いくかいかないか。上の子はバスケをやってるから」ともっと大きくしたかったと残念がっていた。