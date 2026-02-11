冬を代表する星座から、試験や競技の結果まで。一見つながりのない言葉たちを完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳のストレッチを兼ねて、全問正解に挑戦してみましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、天体に関するロマンチックな言葉から、日常生活やビジネスシーンでよく使われる名詞までをピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ざ
さ□□ん
□□ん

ヒント：弓を引く姿でおなじみの冬の星座といえば？

答えを見る






正解：いて

正解は「いて」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いて」を入れると、次のようになります。

いてざ（射手座）
さいてん（採点）
いてん（移転）

冬を代表する星座「射手座」や、学校や仕事でおなじみの「採点」、そして引っ越しや事務所の場所を変える「移転」が並びました。同じ「いて」という音でも、星座の名前だったり、熟語の一部だったりと、文脈によって役割が大きく変わるのが日本語パズルの面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)