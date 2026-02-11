藤原さくらが2月18日にリリースするニューアルバム『uku』より、収録曲「My Summer」が本日2月11日に先行配信リリース。あわせてアルバム全曲を試聴できるダイジェスト映像が公開された。

藤原さくらは「森を抜けたらビーチに辿り着いたかのような、どこか知らない暖かい場所」をイメージしながらアルバム『uku』の制作を進めていったと語っているが、「My Summer」はビーチに寝転び海を眺めているようなムードが広がる楽曲に。『uku』が冬にリリースされるアルバムでありながら、熱を灯すような情熱を宿した作品になることを示す、決定的な一曲となっている。

さらに、再来週に開催されるデビュー10周年を記念した初の日本武道館公演『Sakura Fujiwara 10th Anniversary 武道館大音楽会』のバンドメンバーも発表された。

バンドマスターには本アルバムを一緒に制作したドラマー 石若駿、ベースにMarty Holoubek、ギターに井上銘、閑喜弦介、キーボードに渡辺翔太、パーカッションに松井泉、コーラスにermhoi、マニピュレーターにtaikimenが参加。昨今の藤原の楽曲制作を支えるミュージシャンを中心としたメンバーとなっている。本公演のチケットは現在一般発売中だ。

