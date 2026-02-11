¡ÖÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Û¤í¶ìà¥Ç¥Ó¥å¡¼á¡¡WBC»øÀª¤ËÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡ÀµÌÚÃÒÌé¤ËÆóÎÝÂÇµö¤¹
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¤¬²ÃÆþ¸å½é¤á¤ÆÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô8¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢4°ÂÂÇ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÌøÄ®Ã£¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤â¡¢Â³¤¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àª¤ËÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµö¤¹¡£ÀµÌÚÃÒÌé¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢°æ¾åÊþÌé¤Ë¤â½éµå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£àÂæÏÑ¤Î»êÊõá¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ù¼ãô¦¤Î¥é¥¤¥ÖBP·ë²Ì
ÌøÄ®¡¡¡¡ÃæÈô
ËÒ¸¶Âç¡¡º¸Á°ÂÇ
¶áÆ£¡¡¡¡ÃæÁ°ÂÇ
Ã«Àî¸¶¡¡º¸Èô
ÀµÌÚ¡¡¡¡ÃæÆóÎÝÂÇ
ÀîÀ¥¡¡¡¡ÃæÈô
°æ¾å¡¡¡¡ÃæÁ°ÂÇ
ºûÀî¡¡¡¡»°¼ÙÈô