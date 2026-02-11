元欅坂４６・平手友梨奈（２４）と俳優の神尾楓珠（２７）が１１日、結婚を発表。深夜１時に突然の発表となったことに加えて、ネットでは２人がそっくりだと話題になっている。

２人はそれぞれのＳＮＳで「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。２０２６年２月１１日 神尾楓珠 平手友梨奈」と直筆の連名を添えた。

この報告を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「てち結婚」「神尾楓珠」など関連ワードがトレンド入り。「てち」とは平手の愛称だ。Ｘには「お顔がそっくりすぎてびっくりした…」「神尾楓珠と平手友梨奈って二卵性双生児くらい顔そっくりやないか」「顔と雰囲気似てるのでお似合いだと思う」「顔の作りが同じすぎるｗ」と衝撃を受けるファンが続出。

結婚を発表したインスタグラムの投稿には「とってもお似合いです」「てちぃぃぃぃ！！神尾くんとお似合いすぎる 末永くお幸せに！！！」「２人の組み合わせお似合いだなーって 何のドラマかなーって２枚目見て夜中に叫びました」「お二人顔似てる…」「また顔似てる夫婦が増えた」「顔も雰囲気も似てます！」などの声も寄せられている。