乃木坂46弓木奈於「見間違いが起きてしまいそう」バッサリヘアカットで大胆イメチェン「雰囲気変わる」「ボブも可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】乃木坂46の弓木奈於が2月10日、自身のInstagramを更新。バッサリとカットした新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳乃木坂46「雰囲気変わる」と話題の大胆イメチェン姿
弓木は「散髪！ 風貌が違うので、見間違いが起きてしまいそうです」とつづり、鏡越しのセルフィーショットを投稿。今までの胸元まであったロングヘアから肩上まで大胆にカットして、印象をガラリと変えた姿を披露している。
この投稿には「別人級」「二度見した」「印象変わる」「すごく似合う」「雰囲気変わる」「ボブも可愛い」「天使かと思った」「イメチェン大成功」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆弓木奈於、バッサリ新ヘア披露
