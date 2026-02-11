AAA宇野実彩子、黒のタイトミニドレスで圧巻スタイル披露「レベチな美しさ」「美脚すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/11】AAAの宇野実彩子が2月9日、自身のInstagramを更新。タイトなミニ丈ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
宇野は「もうすぐソロデビュー8周年です みんなのおかげで迎えられる特別な日」とつづり、きらびやかな背景の前で、スパンコールが輝く黒のタイトなミニ丈ワンピース姿を披露。両腕を上げてポーズを決め、スタイルの良さが際立つ装いを見せている。「＃misakounoinc」のハッシュタグを添え、「2／14、ファンクラブの生配信で繋がろうね」と呼びかけた。
この投稿には「スタイル抜群すぎる」「レベチな美しさで憧れる」「輝いてる」「美脚すぎる」「8周年おめでとうございます」「変わらずに可愛い」「眼福です」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆宇野実彩子、美ボディ際立つ黒タイトミニ姿披露
◆宇野実彩子の投稿に反響
