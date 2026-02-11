松嶋尚美、息子手作りのメガネケース披露「ほっこり」「一生懸命作ったのが伝わってきて泣ける」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの松嶋尚美が2月10日、自身のInstagramを更新。長男・珠丸（じゅまる）くんが作ったメガネケースを公開し、反響が寄せられている。
【写真】54歳タレント「愛を感じる」と話題の息子手作りケース
松嶋は「ジュマが家庭科で作ってきた」とつづり、珠丸くんから「ママにプレゼント！良かったら使って〜」と手渡された鮮やかなイエローのフェルト生地の作品を公開した。思わず「コレはなんだ？！」と聞くと、珠丸くんは「メガネケースだよー。ボタンホールは上の穴を使ったら閉まるからねー。下の穴は失敗しちゃった」と解説。愛息からの心のこもった贈り物に、松嶋は「ありがとう……使わせていただきます笑」と、笑いつつも感謝の言葉を記している。
この投稿には「可愛すぎる」「ほっこりした」「一生懸命作ったのが伝わってきて泣ける」「これは世界に1つだけの宝物ですよ」「大らかで最高」「ちゃんと使ってて愛を感じる」といった声が寄せられている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆松嶋尚美、息子・珠丸くん作のメガネケース披露
◆松嶋尚美の投稿に反響
