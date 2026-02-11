Hey! Say! JUMP伊野尾慧、ピンク髪に劇的イメチェン「ハート射抜かれた」「王子様みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が2月9日、自身のInstagramを更新。ピンク髪にイメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】JUMP伊野尾「王子様みたい」雰囲気ガラリピンクヘアに
2025年12月15日のInstagramでは金髪、2026年1月9日に青髪、1月13日には黒髪にヘアチェンジした姿を披露していた伊野尾。この日の投稿では「なんでピンクにしたと思う？」とつづり、ほんのりピンク色の髪でピースサインをする姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「ハート射抜かれた」「ピンク色似合ってる」「知念君のメンバーカラーだからかな」「めちゃくちゃ格好良い」「ピンク髪ずっと見たかったから嬉しい」「どんなカラーも素敵」「王子様みたい」などといった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMP伊野尾「王子様みたい」雰囲気ガラリピンクヘアに
◆伊野尾慧、イメチェンしたピンク髪を披露
2025年12月15日のInstagramでは金髪、2026年1月9日に青髪、1月13日には黒髪にヘアチェンジした姿を披露していた伊野尾。この日の投稿では「なんでピンクにしたと思う？」とつづり、ほんのりピンク色の髪でピースサインをする姿を披露している。
◆伊野尾慧の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ハート射抜かれた」「ピンク色似合ってる」「知念君のメンバーカラーだからかな」「めちゃくちゃ格好良い」「ピンク髪ずっと見たかったから嬉しい」「どんなカラーも素敵」「王子様みたい」などといった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】