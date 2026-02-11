お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に11日、出演。日本維新の会の吉村洋文共同代表が高市早苗首相から閣内協力要請を受けたことに対し、私見を述べた。

山里は、「あの時すごく協力してくれたから、この時に助かったからこのポスト、という考え方は果たして合っているのかな」と疑問を投げかけた。また「ポストにはそのスペシャリストが行った方がいいと思うんですね。専門的な知識を持っている人が各省で大臣になってくれれば助かるけど、何にも知らないなという人がいて、ほかの理由でこのポジションに就いているから」と指摘。「就けるんなら、ほかの専門職の人を就けてって。吉村さんがこの道のスペシャリストで、この担当をしてほしいというのがあったらいいけど、もしご褒美ポストだったら絶対に避けてほしいと思います」と苦言を呈した。

維新は現在、自民と閣外協力の形を取っている。吉村代表は入閣要請に対し、「連立政権のアクセル役になる。（閣内に）入るべきと考えている」との考えを示し、最終的には内部の意見を聞いてから判断するとしている。