バレンタインにも！しっとりリッチな味わいの本格「ティラミスケーキ」
チョコの温めはレンジで手軽に。材料3つで作る「ガトーショコラ」
オイル控えめ。再現しやすいプロの技で作る、新しいイタリアン
「オイルを減らしたら、おいしさも減る」。そんな思い込みを覆してくれるのが、イタリアで腕を磨いたシェフ夫さんと、管理栄養士の妻・ペペさんが考えた、オイル控えめのイタリアンレシピです。
ヘルシーなのに奥深い味わいで、家庭でも再現しやすいプロの技が詰まった、新しいイタリアンを試してみませんか。
■ティラミスケーキ
スポンジはしっかり泡立て、軽い口当たりに仕上げるのがポイント。
練乳を混ぜた濃厚なコーヒー液を染み込ませて、リッチな味わいに。
【材料】直径15cmの底が抜けるタイプのホールケーキ型1個分
［スポンジ生地］
卵（Mサイズ）… 1と1/2個（約90g）
グラニュー糖… 25g
薄力粉… 45g
［コーヒー液］
牛乳… 100g
練乳… 30g
インスタントコーヒー粉… 4g
［クリーム生地］
マスカルポーネチーズ… 125g（またはクリームチーズ）
グラニュー糖… 50g
生クリーム… 150g
［仕上げ］
ココアパウダー… 適量
【作り方】
1：スポンジ生地を作る。オーブンは160℃に予熱する。ボウルに卵とグラニュー糖を入れ、ホイッパーまたはハンドミキサー（中速）で2倍の体積になり、持ち上げたときにリボン状に跡が残るくらいまで泡立てる。
2：1に薄力粉をふるいながら2回に分けて加え、つど、ゴムベラでふんわりと混ぜる。
3：バター（分量外）をぬり、クッキングシートをピッタリと敷いた型に流し込み、トントンと台に軽く落として空気を抜き、160℃のオーブンで20〜25分焼く。竹串を刺して、生地がついてこなければ焼き上がり。
4：コーヒー液を作る。牛乳と練乳を小鍋で温め、インスタントコーヒー粉を加えて混ぜる。
5：焼き上がったスポンジの粗熱が取れたら、フォークで全体に穴をあけ、コーヒー液を注ぎ入れて全体に染み込ませる。
6：クリーム生地を作る。ボウルにマスカルポーネとグラニュー糖を入れ、ホイッパーでなめらかになるまで混ぜる。
7：別のボウルに生クリームを入れ、ホイッパーまたはハンドミキサーで八分立て（ツノがピンと立たず、少しお辞儀をするくらいのツノができる状態）まで泡立て、2回に分けて6に加え、ゴムベラでふんわりと混ぜる。
8：コーヒー液を染み込ませたスポンジが入っている型にクリーム生地を重ねて入れる。ナイフで表面を平らにならす。上からココアパウダーを茶こしでふりかけ、冷蔵庫で4時間以上冷やす。
9：側面に沿ってナイフかパレットナイフを入れて、型から外し、食べやすい大きさに切る。
型の底より直径が少し小さいボウルなどを使い、底を押し上げるようにすると、きれいに取り出せる。
•火加減はとくに表示のない場合は中火で調理してください。
•加熱時間は目安です。調理器具や使用する食材によって差があるため、様子を見ながら必要に応じて調節してください。
◆著者：ペペとシェフ夫
ペペ：栄養士歴8年、管理栄養士歴6年。病院で働きながら食について学びを深め、のちにオーガニック食材を扱うレストランで勤務。
シェフ夫:イタリアンレストランで10年間勤務したのち、本場イタリアへ渡り修行。帰国後、自然派イタリアンレストラン「N al cubo(エンネアルクーボ)」を大阪にオープン。
インスタグラム（@pepe_italian_）のフォロワー数は11.7万人(2025年11月時点)。
著＝ペペとシェフ夫／『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』