混ぜて焼くだけ！ 口溶けがやみつきになる「生ガトーショコラ」／耐熱容器の家おやつ（1）

「お菓子作りって楽しいけれど、準備と後片付けが大変」「ボウルや型、洗い物の山を見ると、作る気が失せる」…そんなお悩み、ありますよね。

けれど、『不思議パン』シリーズで大人気の料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんが考案した究極の手間なしおやつレシピなら、そのお悩みが解決しちゃうかもしれません！

こちらのレシピで主に使うのは、「耐熱容器」ひとつ。

計量も、調理も、加熱も、保存も、すべて耐熱容器ひとつで完結するとあれば、これほど嬉しいことはありません。

洗い物は最小限、耐熱容器ひとつで完結する簡単絶品おやつの作り方をご紹介します。

※本記事は青木ゆかり（♪♪maron♪♪）著の書籍『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』から一部抜粋・編集しました。

■水ようかん

濃厚だけどしっかりした食感で、口の中でとろけてスッと消えるよう。

やわらかめがお好きな方は、粉寒天の量を半分に減らしてください。

材料（16×20cmの耐熱容器1台分）

水……300g

粉寒天……4g

あんこ……500g

塩……ひとつまみ

栗の甘露煮……適量

作り方

1　耐熱容器に水、粉寒天を入れてよく混ぜ、ラップをかけずに電子レンジで4分程度、しっかりと加熱する。

2　寒天がしっかり溶けるまでよく混ぜる。

3　あんこ1/2量と塩を加えてよく混ぜる。

4　均一に混ざったら、残りのあんこを加えてなめらかになるまで混ぜる。

5　栗の甘露煮を数カ所に落とし、粗熱がとれたら冷蔵庫で2時間以上冷やし固める。

■レシピを参考にするときは

・水、牛乳はg表記しています。1g＝1mlで作ることができます。

・電子レンジの加熱時間は600Wを基準としています。機種により加熱具合に差がありますので、表示時間を目安に加減してください。

・作ったおやつは、できるだけ早く食べ切ってください。

【著者プロフィール】

青木ゆかり（♪♪maron♪♪）

料理家、栄養士、フードサイエンティスト、クックパッドアンバサダー。

過去には無理なダイエットを経験し、バランスの良い食事の重要性を実感したことから栄養士資格を取得。現在はその知見を活かし、2児の母として、育児の合間にも作れる時短で栄養バランスの取れた料理やパン、お菓子のレシピを多数発信。料理を通じて、「もっと気軽に、楽しみながら作ってほしい」というメッセージを伝えている。『作業5分で不思議パン』（エムディエヌコーポレーション）シリーズをはじめ、著書も多数。Instagramとクックパッドも人気を集めている。

著＝青木ゆかり（♪♪maron♪♪）／『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』