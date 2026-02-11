10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、3月21日（土）、22日（日）に有明コロシアムで行われる第18節東レアローズ静岡戦で、チームのオフィシャルパートナーであるリソル株式会社をマッチデースポンサーとしてRESOL HOTELS DAY （リソルホテルズデー）を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

リソルホテルズは「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテルで、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランド。おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅を利用しやすい手ごろな価格帯で提供する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルを展開している。

当日は来場者特典としてリソルホテルズオリジナルグッズがプレゼントされるほか、勝利チームから1名選出されるMVPにあたる「POM（Player of the match）」受賞選手には、副賞として航空券・鉄道利用とリソルホテルズの宿泊（全国20ホテルから選択可能）がセットになった宿泊招待券が贈呈される。