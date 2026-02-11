神田愛花、大学生の頃に男性から指摘『やめなよ下品だからさ』 当時振り返り「いまだに『はぁ？』と思う」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。「女子校」出身者としてトークを展開するなかで、大学で共学となり男性から指摘されたエピソードを明かした。
【写真あり】「裸に見える？」キュートな衣装の神田愛花
この日のテーマを「女子高のリアル」と題し、MCの上田晋也と女子高出身のゲスト陣が、自身の経験からテーマに沿ってトークを展開。女性同士だからこそできることや、男性がいてもできることなどさまざまな視点でトークしていた。
大学から共学となった神田は、「鼻をかむ」エピソードを披露。女子高時代は教室でみんなの前で鼻をかんでいたが、大学に入ってから「男子の前で『チーン！』ってかんでると『えっちょっと神田さん、やめなよ下品だからさ』って言われたんですよ」と告白。「でも、いまだに『はぁ？』って思いますもん。鼻かむは別にね？」と共演者に共感を求めつつ、「そういうのも全部下品って扱われちゃうから」と不満を語った。
