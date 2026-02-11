人気恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたブロガーの桃が10日に自身のアメブロを更新。ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏らと会食したことを報告し、亀田氏が持つ“元プロボクサーならではのこだわり”に感銘を受けたエピソードを明かした。

【映像】“豪邸と話題”建築中の桃の新居（複数カット）

この日、桃は「昨日の夜は、美味しすぎるご飯をこの方達と…!!!」と切り出し、グルメプレゼンターのフォーリンデブはっしー氏と亀田氏との親しげな3ショットを公開。亀田氏と会うのは、「婚約祝いをして頂いた時…!!」以来だといい、約6年ぶりの再会に「懐かしいなぁ… 貴重すぎる想い出の会」と当時を振り返った。

久々に会った亀田氏について「相変わらず最高でした」とつづった桃は、乾杯の席で明かされた驚きのルールを紹介。亀田氏は「『乾杯』は負けてるみたいで言いたくない」と、元プロボクサーならではの美学を持つといい、これに対し桃は「さすが、戦って戦って戦い抜いて来た人…!!! かっこいい…!!!」と感心する様子をつづった。 「代わりに俺はこの言葉を使います。『最高！』」と、亀田氏の乾杯に代わる言葉を明かし「ほんっといいなぁ」と感想を述べた。

また、「亀田興毅さん、なんと男の子5人のパパ！5人ってとこもすごいし、全員男の子ってとこもすごすぎ」とその家庭状況に驚きを隠せない様子を見せた。最後に、「おうち、賑やかで楽しいんだろうなぁ…!!!」と思いを馳せ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「楽しい飲み会だったんですね」「『最高！』いいかも」「男の子２人の桃ちゃんの子育ての素敵な先輩ですね」などのコメントが寄せられている。