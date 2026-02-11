ミラノ・コルティナオリンピックで、スケルトン男子のウクライナ代表の選手が、戦争犠牲者の写真を貼ったヘルメットを競技で着用するとしていることを巡り、波紋が広がっています。

ミラノ・コルティナオリンピック、スケルトン男子に出場予定のウクライナ代表・ヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻で死亡した選手や知人を追悼するため、犠牲者の写真をヘルメットに貼り競技に臨む意向を示しています。

一方、IOC（＝国際オリンピック委員会）は、競技の場での政治的な宣伝を禁じる大会規則に違反するとして、ヘルメットの着用を許可せず、代わりに黒い腕章をつける案を提示しています。

しかし、ヘラスケビッチ選手は10日の記者会見で、「我々が五輪に参加できるのは亡くなった人たちの犠牲のおかげだ」と述べ、12日の競技当日もヘルメットを着用すると改めて強調しました。

ヘラスケビッチ選手については、ウクライナのゼレンスキー大統領が「我々の闘いと代償を世界に思い出させてくれた」と感謝の意を示した上でヘルメットの着用を認めるよう訴えるなど、波紋が広がっています。