元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が、元女優の妻の里紗さんとともに10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。石原氏が自身の表情の変化を話した。

今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。

司会の明石家さんま（70）が「どうですか、現役の時と今と、生活は違うでしょう」と昨年政界を引退した石原氏に聞いた。石原氏は「全然違います。（夜は）10時に寝ちゃいます」と答えた。続けて里紗さんが「゛早寝遅起き゛。12時間寝ます」。石原氏の眉間に触れながら「この辺のしわがなくなって、ツヤツヤしていますでしょう」と話した。

石原も「眉毛の角度が落ちてきた」と笑った。さんまは「（政治家を）やめると…。ずっと眉間にしわ寄せてたから」。石原氏は「怒ってないとね。派閥の会長やっていましたから。バカって言われるじゃないですか、笑っていたら。いつもおっかない顔しよう、おっかない顔しよう、って努力していたので」と当時の心境を話した。

さんまが「心掛けてたんだ。へらへら笑ってたら…」と言うと、石原氏は再び「バカ、って絶対に言われますから」。するとさんまは「俺なんか国会に行ったらバカって言われるんか」と言い、爆笑を誘った。