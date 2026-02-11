◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」を開催した。

立ち見券まで全席が完売した沸騰興行のセミファイナルでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」（Ｌ・Ｔ・Ｊ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩがＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと初防衛戦を行った。

昨年４月の新日本プロレス退団後、初の国内マットとなった元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した内藤＆ＢＵＳＨＩ。１・３新宿大会でＢＵＳＨＩが初防衛戦の相手にＫＥＮＴＡを指名し今回のタイトル戦が決定した。

内藤とＫＥＮＴＡは、新日本プロレスの２０２０年１・５東京ドームで内藤が史上初の２冠をかけたタイトル戦でオカダ・カズチカに勝利。ＩＷＧＰヘビー＆ＩＷＧＰインターコンチネンタルを統一した試合後に「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の大合唱をする直前にＫＥＮＴＡが乱入しぶち壊され「史上最悪のバッドエンド」と表現された。

両者は、２・６後楽園大会の６人タッグで再会。新日時代からの遺恨対決となったタイトルマッチで内藤は、劣悪なコンディションだった武道館から体もシェイプしＫＥＮＴＡと真っ向勝負を展開。ＢＵＳＨＩと絶妙な連係で挑戦者を追い込んだ。

一方の挑戦者はＨＡＹＡＴＡが躍動しベルトが見えた展開だったが、「Ｌ・Ｔ・Ｊ」４人目の「パレハ」となるアンヘルレイエスが乱入。ＫＥＮＴＡへ場外の空中技を浴びせるとリング上ではＢＵＳＨＩがＨＡＹＡＴＡからカウント３を奪い初防衛に成功した。

試合後、征矢学が登場し次期挑戦を要求。王者組は受諾し２度目の防衛戦での激突が確実になった。

バックステージで内藤は元日に続きＢＵＳＨＩがフォールを奪ったことに「悔しい。存在感を示しているＢＵＳＨＩ」とほほ笑み「後楽園ホールに我々のパレハであるアンヘルレイエスがやっとリングに上がったんでね」とレイエスを紹介した。

内藤は「彼は間違いなく我々が自信を持ってお届けするパレハだしね、彼がこれからどんな戦いを見せるのか皆さま、じっくりごらんください」とＰＲし「じゃあ次、戦うその時は楽しみにしてください」とメッセージを残し雨が降る水道橋にまぎれた。